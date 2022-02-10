Где в Симферополе и Севастополя 11 февраля отключат свет

Свет исчезнет на время. Фото: архив "КП"

11 февраля в отдельных районах Симферополя и Севастополя временно отключат свет, потому что идет ремонт трансформаторов и прочего оборудования.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

улица И. Козлова, 2/42-4 (чет), 1/44

пер. Пионерский, 14, 16; улица Пушкина, 40/4, 33, 35

улица Маяковского, 1/3-5 (нечет)

улица Пушкина/Маяковского, 35/2

улица Битумная, 2-78 (чет), 1-63 (нечет)

улица Линейная, 8-80 (чет)

улица Салгирная, 2-54 (чет), 1-49 (нечет)

пер. Салгирный, 2-14 (чет), 1-17/28 (нечет)

улица Ракетная, 30, 32, 39-69/80 (нечет)

пер. Спартака, 8-56 (чет)

улица Авдет, 44-58 (чет), 41-57 (нечет)

улица Карамфиль, 28-50 (чет), 29-55 (нечет)

улица Дюльбер, 30-58 (чет), 29-57 (нечет)

улица Сельби, 44-46 (чет), 41-49 (нечет)

улица Сербест, 12-36 (чет), 15/11-39 (нечет)

улица Темиз, 16-44 (чет), 13-45 (нечет)

улица Гарбий, 14-46 (чет)

улица Э.Уланова, 1

улица Озимая, 5

поселок городского типа Молодежное: СТ «Садовод»

СЕВАСТОПОЛЬ

с 9.00 до 15.00

улица Сапфирная 8,22,30,32,36;1-9(нечет), 2-г,30-Б,2-а,32, 43-А,11-а,45-а,45-Б,15,25,43-4,61,63

улица Амет-Хана Султана 2-4,14-22,26-28,34,54,58-64(чет),68,70; 3,9,13, 21-27(нечет),35

улица Согласия 6,8,10,14-20(чет),22,26,28,30,34,38,44-48(чет),52,54;1,7-11(нечет), 19,23,25,29-33(нечет),37, 1-В

улица Яхонтовая 2,6,12-14,20-24(чет),32,34; 15,21,23,29,31

улица Агатовая 4,12,24-28(чет); 1,55,69,71

улица Шафрановая 16-А,16-б,26-Г,16-г,2,6-18(чет),24-26(чет), 26-Б,26-Г

улица Камышовое шоссе 16-В/3,16-В/1,16-В/6,16-В/4

улица Ирисовая 10-А,14-А,18-28(чет); 15-в,15-г,21-23

улица Кольцевая 12-А,14-А ,4,14,16,20; 1-в,23-а,1,5,13,21,27,29

улица Шафрановая 10-18(чет),24-26(чет), 26-Б,26-Г;

улица Журналиста Хамадана 64

улица Композитора Боголепова 22-б,22-а; 35,37

улица Геннадия Черкашина 36

туп. Хвойный 6

ТСН «Эдельвейс»; ТСН «Восход»; ЖСК «Усадьба»; ЖСК «Рузо»

с 11.10 до 11.25 и с 14.00 до 14.15 (кратковременно)

пл. Нахимова 1, 2, 3

ФГБУ «Управление по эксплуатации зданий высших органов власти» Управления делами Президента РФ

Диспетчерская портофлота ГУПС «Севастопольский морской порт»

ФГБУН Федеральный исследовательский центр «Институт биологии южных морей им. А. О. Ковалевского РАН»

Материально-технический отдел ФКУ «Управление Черноморского флота»

Плавательный бассейн Филиала ФАУ МО РФ «ЦСКА» в г. Севастополь

Сторожевая ротонда ГБУ «Парки и скверы»

ООО «Тера»

гр. Меметов Р. Р.

освещение ГБУ «Горсвет»

ИП Березняк

гр. Баскакова С. Ю.

ООО «Алиби»

ИП Скутельник О. Г.

гр. Морозов Ю. А.

ИП Стукановский, ИП Стукановская

гр. Джало А. А.

ИП Могилевский В. М.

киоск №40 ГУПС «Агентство «Союзпечать»

станция мобильной связи ООО «К-Телеком»

ООО «Сердолик»

гр. Воробьев Р. В.

ИП Агаев

ООО «Дайм-Юг»

ИП Савчук В. Г.

гр. Загвозкина Е. А.

ООО «Акар»

гр. Карпухин М. В.

Операционный офис №3 ПАО «РНКБ»

ИП Аксенчикова Т. А.

с 9.00 до 17.00

улица Сапунгорская 20-А,2-20(чет),1/1,3

улица Новикова 82-А,104-А,82,86,90,94,98,102

с 9.00 до 12.00

улица Шабалина 6,15; пл. 50 лет СССР (кинотеатр Россия)

с 12.00 до 15.00

пляж «Омега» 4/1

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