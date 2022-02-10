Школьник открыл стрельбу из автомата Калашникова в Севастополе

Подросток вышел во двор дома в новогоднюю ночь и выпустил весь магазин охолощенного АК. Фото: скриншот из видео

Севастопольский школьник открыл стрельбу из автомата на одной из спортплощадок города, сообщила замруководителя пресс-службы УМВД России по Севастополю Мария Нажа.

Инцидент произошел в ночь на 1 января 2022 года. 18-летний парень снял все на камеру и опубликовал запись на личной страничке в соцсети с подписью: «Всех с новым годом, друзья!». Однако видео начало «гулять» по интернету и набрало куда больше просмотров, чем предполагалось. Слухи дошли и до директора школы, в которой учится мальчик.

- В ходе проведения проверки установлено, что оружие (автомат Калашникова), предположительно охолощенное, мальчику дал отец, - говорится в сообщении.

Оружие, а также 11 патронов к нему у школьника изъяли и отправили на судебную баллистическую экспертизу, по результатам которой будет решаться дальнейшая судьба парня и его родителя.

Примечательно, что в статусе на личной страничке, где школьник разместил видео, написано: «Никто не остановит идею, время которой пришло!».

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