Ханский дворец в Бахчисарае вновь открыт для посещения

Ханский дворец в Бахчисарае вновь открыли для посетителей. Фото: официальная страница Муфтията Крыма в Facebook

Ханский дворец в Бахчисарае, который накануне зарыли для экскурсий, вновь открыл свои двери для посетителей. Об этом сообщили в пресс-службе Минкульта Республики Крым.

Уточняется, что вход посетителей на экскурсии осуществляется через Южные ворота дворцового комплекса. С графиком работы и правилами посещения можно ознакомиться на сайте учреждения.

- С 10 февраля открыт для посещения экскурсионный объект «Ханский дворец». Бахчисарайский историко-культурный и археологический музей-заповедник функционирует в штатном режиме, - говорится в сообщении.

Напомним, 9 февраля Ханский дворец был закрыт для экскурсий в связи с техническими работами. Стена здания дала трещину во время реставрации, поэтому прием посетителей решили временно приостановить. Сейчас противоаварийные работы на объекте продолжаются, их намерены завершить в течение месяца.

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