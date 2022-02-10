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Происшествия10 февраля 2022 14:53

Крымчанин хранил в подвале 150 грамм наркотиков

Мужчина уже трижды привлекался к уголовной ответственности
Авторы (2):
Иван РУНЕВ
Ирина ГЕРЦ
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Мужчине грозит уголовный срок

Мужчине грозит уголовный срок

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Черноморском районе у 46-летнего крымчанина обнаружили 150 грамм марихуаны. Об этом КП-Крым сообщил источник в силовых структурах.

Наркотики обнаружили в ходе оперативно-розыскных мероприятий в селе Новосельское у безработного крымчанина. Марихуану он хранил в подвале собственного дома в пакете.

- Ранее мужчина уже был судим - за хранение наркотиков, незаконное приобретение оружия и мошенничество. Когда у него обнаружили «каннабис», он сослался на 51 статью Конституции РФ ( Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, - прим. ред.) и отказался от дачи пояснений. По решению суда его пока задержали на 10 суток, - отметил собеседник издания.

За хранение наркотиков в крупном размере мужчине грозит реальный срок лишения свободы. Судьбу крымчанина будет решать суд.

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