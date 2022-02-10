В Симферополе продолжают ямочный ремонт дорог

Фото: пресс-служба администрации Симферополя

В крымской столице продолжается ямочный ремонт асфальтового покрытия. Как сообщает «Крымская газета» со ссылкой на директора бюджетного учреждения «Город» Антона Гумена.

Как отметил чиновник, работы по ремонту и текущему содержанию объектов улично-дорожной сети Симферополя осуществляются на постоянной основе.

- С наступлением благоприятных погодных условий сотрудники учреждения вышли на улицы города с ямочным ремонтом. Перечень работ по улицам составляется в ежедневном режиме. Приоритет отдается улицам с активным движением общественного транспорта, - отметил Антон Гумен.

Работы проводились на трех центральных улицах города - Караимской, Пролетарской и проспекте Кирова.

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