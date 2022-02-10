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Общество10 февраля 2022 16:12

На выставке в крымской пещере «Таврида» покажут кости мамонта и древние минералы

Экспозицию готовят к открытию
Ирина ГЕРЦ
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Фото: пресс-служба КФУ

Фото: пресс-служба КФУ

Новый турмаршрут в пещере «Таврида» в 20-ти км от Симферополя готовят к открытию. Об этом сообщили в пресс-службе Крымского федерального университета.

Выставка будет состоять из 11 обзорных площадок, а также экспозиций с останками древних животных, например, мамонта. Также посетителям покажут горные породы и минералы.

- На протяжении экскурсионного маршрута запланировано 11 обзорных площадок. На каждой из них предусмотрено художественное освещение. В пещере будет доступна работа интернета. Посетители увидят голограммы саблезубого тигра и мамонта, в звуковом сопровождении, создавая эффект их присутствия, - отметил старший преподаватель КФУ Геннадий Самохин.

Напомним, под экскурсии будут использовать лишь 400 метров пещеры, протяженность которой свыше 1300 метров, а остальное подземелье закроют для научно-исследовательских изысканий. Под землей разместят экспозиции с найденными здесь костями.

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