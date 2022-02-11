Симферополец заплатит 80 тысяч рублей штрафа за трехмиллионный ущерб Nike и Adidas

Суд вынес приговор 39-летнему симферопольцу, который нанес трехмиллионный ущерб Nike и Adidas Фото: Архив "КП"

Суд вынес наказание симферопольцу, который незаконно продавал обувь под известными товарными знаками «Adidas» и «Nike». Причинив правообладателям трехмиллионный ущерб, мужчина заплатит штраф в размере 80 тысяч рублей.

- Вынесен приговор 39-летнему жителю Симферополя. С учетом позиции государственного обвинителя ... суд назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 80 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе Крымской транспортной прокуратуры.

Напомним, мужчина выставлял на полках своего магазина обувь под товарными знаками известных брендов, на что разрешения предварительно не получал.

Ранее сообщалось, что школьную спортплощадку в Симферополе признали опасной для детей. После вмешательства прокуратуры оборудование заменили.

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