За попытку убийства коллеги крымчанин получил 5,5 лет колонии

Мера пресечения с домашнего ареста на содержание под стражей изменена в зале суда Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Красногвардейском районе суд приговорил 45-летнего местного жителя к 5,5 годам колонии за покушение на убийство. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Крым.

Мужчина работал охранником на одном из местных предприятий. Напившись и повздорив со своим коллегой, он схватился за нож и напал на знакомого. Спасая свою жизнь, пострадавший убежал, но оказался на больничной койке с ножевым ранением живота.

- Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи пострадавший остался жив, - говорится в сообщении.

Теперь крымчанин проведет 5,5 лет в исправительной колонии строго режима.

Ранее сообщалось, что керченский «предприниматель» получил 4,6 года колонии за кражу 86 тонн продукции. Чтобы замять уголовное дело, мошенник пытался дать взятку силовику.

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