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Общество11 февраля 2022 7:50

Часть Симферополя и пригорода осталась без воды 11 февраля

Техники проводят ремонтные работы на водных сетях
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
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Воды по указанным адресам не будет временно

Воды по указанным адресам не будет временно

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Симферополе некоторые улицы остались без воды 11 февраля, сообщили в пресс-службе ГУП РК «Вода Крыма».

Так, в городе до 14.00 не будет воды на улицах Таврическая, Некрасова, в переулках Керченский, Крымчакский, а также на прилегающих улицах и переулках.

До 17.00 без холодной воды остались жители улиц И. Голубца, Зои Рухадзе, Сергея Тюленина, Любы Шевцовой, Ульяны Громовой, Олега Кошевого, Туркенича, а также прилегающих улиц и переулков.

Также до 17.00 из-за аварии на водных сетях краны будут сухими по адресам: улица М. Василевского, улица Обская, улица Иртышская, улица Семафорная, улица Сиреневая, улица Сигнальная, улица Депутатская, проезд Высоковольтный, Сакский, а также прилегающие улицы и переулки.

Кроме того, до 17.00 остались без воды и некоторые жители Симферопольского района. В связи с работами на водных сетях ограничено холодное водоснабжение на улицах Пригородная, Мира, Школьная, Северная, Таврическая, а также на прилегающих улицах и переулках.

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