Ремонт Массандровской школы искусств в Ялте завершат в мае 2022 года

В Ялте продолжается ремонт двух соцобъектов - детсада "Ивушка" и Массандровской школы искусств. Фото: скриншот из видео/Янина Павленко/telegram

Ремонт здания Массандровской детской школы искусств в Ялте намерены завершить к маю 2022 года. Об этом сообщила глава местной администрации Янина Павленко.

Она напомнила, что работы начались еще два года назад, но сороки их завершения пришлось сдвинуть из-за дополнительных работ и корректировки проекта. Ремонт вновь возобновили в октябре прошлого года.

- Укреплены стены и фундамент здания, смонтирована кровля, установлены стеклопакеты, выполнены стяжки полов, выполняется внутренняя отделка. Скоро стартуют и фасадные работы. По плану, до мая ремонт должен быть окончен, - сообщила градоначальница.

Также в городе продолжается ремонт еще одного соцобъекта - детского сада «Ивушка». Работы на объекте завершены на 70%: сделаны кровля, коммуникации, проводка, установлены окна, выполняется внутренняя отделка, монтаж вентиляции. Следующий этап - облагораживание прилегающей территории. Сейчас есть незначительные отставания от намеченного плана работ, однако их планируют завершить уже к лету, а к осени детсад откроет свои двери для юных воспитанников.

Напомним, ранее сообщалось, что в Евпатории строят два детсада на 600 воспитанников. На данный момент на площадках идут активные строительные работы.

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