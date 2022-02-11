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Общество11 февраля 2022 8:33

Более 100 «тайных пассажиров» оценили качество работы аэропорта «Симферополь»

Самым активным участником программы стал житель Москвы
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
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Самым активным участником программы "тайный пассажир" стал житель Москвы. Фото: пресс-служба аэропорта "Симферополь"/telegram

Самым активным участником программы "тайный пассажир" стал житель Москвы. Фото: пресс-служба аэропорта "Симферополь"/telegram

Более 100 «тайных пассажиров» дали оценку работе международного аэропорта «Симферополь» в 2021 году. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани, передает «Крым 24».

Те, кто пользовались услугами аэропорта, предоставляли целые отчеты, к которым прилагались фото, видеоматериалы, а также предложения по улучшению качества работы персонала и сервисов.

- Самым активным участником программы стал житель Москвы, который за год совершил 27 полетов и после каждого предоставил отчет по работе различных служб аэропорта, - говорится в сообщении.

Напомним, совсем недавно аэропорт «Симферополь» стал победителем национальной премии «Воздушные ворота России». Авиагавань признали лучшей в России среди обслуживших от 4 до 7 миллионов человек за год. Кроме того, аэропорту также присудили победу в номинации «Лучшее дизайнерское решение» на основании голосования граждан.

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