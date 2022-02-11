Глава Крыма лично выехал в Бахчисарай, чтобы проконтролировать противоаварийные работы. Фото: Сергей Аксенов/telegram

Фасаду здания Ханского дворца в Бахчисарае ничего не угрожает, сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов. По его словам, он лично выехал на объект, чтобы проконтролировать ход выполнения противоаварийных работ.

- Сегодня выехал в Бахчисарай, чтобы проконтролировать ход противоаварийных работ по укреплению фасада Графского корпуса Ханского дворца. На данный момент зданию ничего не угрожает, проведены первоочередные работы по его укреплению. Рабочая группа из числа специалистов продолжит работы на объекте, - сообщил глава республики.

Напомним, стена здания Ханского дворца дала трещину во время реставрации. Причиной повреждения стала проектная ошибка подрядчика. Серьезного урона зданию трещина не нанесла, однако восстановление продлится около месяца. 9 февраля объект временно закрыли для экскурсий, однако уже на следующий день его вновь открыли для посещений.

Дворцовый комплекс в Бахчисарае был построен еще в XVI веке. Он являлся резиденцией правителей Крымского ханства, на сегодняшний день это единственный в мире образец крымско-татарской дворцовой архитектуры, сохранившийся до наших дней.

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