В Крыму и Севастополе 11 февраля 2022 выявлено 1 738 случаев заражения коронавирусом

Заболеваемость коронавирусом в Крыму растет. Фото: Александра Тимощенко

За последние сутки на территории Республики Крым было зарегистрировано 1158 новых случаев коронавируса. Такие данные приводит Минздрав РК.

Всего с начала пандемии выявлено 144 359 положительных на Covid-19. За последние 24 часа в больницы с коронавирусом поступили 145 пациентов. За все время на стационарном лечении находились 53 273 человека.

- Количество выздоровевших за сутки составляет 326 человек, выздоровевших за весь период – 128 855,- уточнили в Минздраве.

Еще 5 человек скончались в результате коронавируса, всего за время пандемии в Крыму зафиксировано 4789 летальных исхода.

Данные Министерства здравоохранения РК

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

По состоянию на утро 11 февраля в городе зарегистрированы 580 новых случаев заболевания COVID-19. Умерли 7 человек в возрасте от 58 до 92 лет. Об этом сообщает пресс-служба правительства Севастополя.

За сутки в ковидные стационары города были госпитализированы 74 человека. Выписаны 78 пациентов. На данный момент в больницах находятся 768 пациентов, из них 603 – с подтвержденным COVID-19.

По данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 63 251 человек. Выздоровели 52 844 человека, 2014 умерли.

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