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Экономика11 февраля 2022 9:49

Крым вошел в топ-5 лидеров по производству коньяка среди регионов в России

Также в 2021 году республика заняла первое место по количеству произведенного напитка среди регионов ЮФО
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
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Крым стал лидером по производству коньяка среди регионов ЮФО

Крым стал лидером по производству коньяка среди регионов ЮФО

Фото: Иван Макеев

За 2021 году в Крыму произвели 893,8 тысячи декалитров коньяка. Если сравнивать, то это на 23% больше, чем в предыдущем году.

Как пишет КИА со ссылкой на Федеральную службу по регулированию алкогольного рынка, сейчас по объему производства данного напитка республика занимает пятое место в России, занимая при этом 11% рынка.

Кроме того, в минувшем году среди всех регионов Южного Федерального округа Крым занял первое место по количеству произведенного коньяка. Если говорить о лидерах в масштабах страны, то в 2021 году в топовую тройку по количеству произведенной продукции вошли Ставропольский край (1,7 миллиона декалитров), а также Подмосковье и Калининградская область.

Напомним, ранее сообщалось, что крымское молочное предприятие вошло в топ-10 лидеров по России. С точки зрения технологий и профессионализма персонала у отрасли высокий потенциал.

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