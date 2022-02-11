ФСБ раскрыла подпольных торговцев оружием в 20 регионах, включая Крым

Силовиками ликвидированы 26 мастерских Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Силовики ликвидировали сеть торговли оружием в 20 регионах России, включая Крым. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

- [Была остановлена] преступная деятельность 87 жителей в 20 субъектах страны, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту, - говорится в сообщении.

В январе-феврале этого года в домах нелегальных оружейников провели обыски и изъяли 274 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства. В их числе были четыре пулемета, 18 автоматов, шесть пистолет-пулеметов, 127 пистолетов и револьверов, 119 винтовок и карабинов, более 17 килограммов взрывчатки, 11 электродетонаторов, 176 гранат, свыше 27000 разнокалиберных патронов и 169 боеприпасов.

Уточняется, что всего было закрыто 26 подпольных мастерских.

Напомним, 9 февраля ФСБ в Крыму задержала четверых участников «Хизб ут-Тахрира»*, готовивших насильственное свержение власти. Двоих в тот же день взяли под арест. Сегодня, 11 февраля, суд приговорил их к 11 годам колонии. Первые три года оба проведут в тюрьме.

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