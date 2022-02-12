Погода на 12 февраля 2022 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 12 градусов

В Крыму по утрам туманно. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

12 февраля на Крымском полуострове тишь да гладь - опасные метеорологические явления не ожидаются. Но автолюбителям и туристам не стоит расслабляться, потому что в ночные и утренние часы в отдельных районах будет хозяйничать туман. Вернулся в южный край и освежающий норд-вест, так моряки кличут северо-западный ветер.

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Днем северо-западный ветер 7-12 м/с. Температура воздуха в дневное время +9...+11°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В городе-герое Севастополе переменная облачность. Без осадков. Днем северо-западный ветер разгонится до 15 м/с., столбик термометра поднимется до +7…+9°.

В Ялте, как сообщает gismeteo, +5…+12°, северо-западный ветер 2-16 м/с. Переменная облачность.

В Евпатории +4…+8°, северо-западный ветер 2-12 м/с. Переменная облачность.

В Керчи +4…+11°, западный ветер 4-9 м/с. Переменная облачность.

В Феодосии +4…+11°, северо-западный ветер 2-12 м/с. Переменная облачность.

В Черноморском +3…+6°, северо-западный ветер 7-12 м/с. Переменная облачность.

В Джанкое +3…+10°, скорость северо-западного ветра 4-14 м/с. Переменная облачность.

Вода в Черном море +5…+9°.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50