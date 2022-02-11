В Ялте открылась выставка с уникальными предметами быта русского народа

К годовщине Крымской весны в Ялте открылась выставка «Мир русской культуры». Фото: Янина Павленко/telegram

В преддверии масленицы и 8-й годовщины Крымской весны в Ялтинском историко-литературном музее открылась выставка «Мир русской культуры». Об этом сообщила глава местной администрации Янина Павленко.

Посетители могут увидеть 130 уникальных экспонатов истории народного быта и традиций из разных губерний страны.

Один из традиционных музыкальных инструментов. Фото: Янина Павленко/telegram

- Интереснейшие образцы одежды, например знаменитые «Барановский платки», которые снискали славу не только в России - в Лондоне, Вене, Амстердаме, а на выставке в Париже получили Гранд-при за красоту и изящество рисунка, - сообщила градоначальница.

Один из необычных экспонатов - нижегородская женская косынка, которую носили и как платок, и как головной убор «сорока», - эдакий «трансформер» начала ХIХ века.

Нижегородская женская косынка. Фото: Янина Павленко/telegram

Также «под стеклом» можно будет увидеть художественный текстиль, которым украшали дома, историческое бытовое оборудование, традиционные музыкальные инструменты, предметы русской чайной церемонии.

Работать выставка будет до 27 марта в Ялтинском историко-литературном музее на Пушкинской, 5.

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