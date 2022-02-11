Максим Балахонов. Фото: пресс-служба администрации Симферополя/telegram

Доходная часть бюджета Симферополя увеличена на 100 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе местной администрации со ссылкой на временно исполняющего полномочия главы администрации Симферополя Максима Балахонова.

Кроме того, перераспределены остатки средств 2021 года. Средства будут направлены на ремонт школьных пищеблоков, дворовых территорий по улицам Мате Залки, Киевская, Набережная и Ковыльная, а также на закупку дорожной техники для МБУ «Город».

Напомним, ранее сообщалось, что Севастополь получит 426 миллионов рублей на ремонт дорог. На эти средства отремонтируют 27 дорог. Дополнительные средства направит правительство России.

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