Депкульт Севастополя через суд заставили сделать ремонт в главном ДК города

Фото: пресс-служба прокуратуры Севастополя

Прокуратура Севастополя Ленинского района Севастополя выявила ряд нарушений безопасности в государственном бюджетном учреждении культуры «Севастопольский центр культуры и искусств». Как сообщили в пресс-службе ведомства, в СЦКИ были допущены нарушения пожарной безопасности и санитарных норм, а также не был оборудован вход для инвалидов-колясочников.

- Здание СЦКИ относится к объектам культурного наследия, что предполагает особую процедуру проведения в нем работ по капитальному ремонту и необходимость согласования их с Севнаследием. Прокуратурой района в суд предъявлен иск о возложении на Департамент культуры города обязанности профинансировать разработку проектной документации по сохранению объекта культурного наследия и проведение необходимых для устранения нарушений ремонтных работ, - говорится в сообщении.

Сам центр культуры должен был выполнить ремонт в здании. Тем не менее, учреждение пыталось обжаловать решение суда. Однако, Севастопольский городской суд отклонил апелляцию.

Нарушения в центре культуры должны будут устранить по решению суда. Исполнение этого решения прокуратура взяла на контроль.

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