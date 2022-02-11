В Севастополе мошенники присвоили более полумиллиона соцвыплат

Сумма незаконно полученных выплат составила 558 тысяч рублей Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Севастополе двое местных жителей обвиняются в незаконном получении социальных выплат. Как сообщили в пресс-службе УМВД города, общая сумма присвоенных средств превышает полмиллиона рублей.

- Севастопольцы в возрасте 63 и 70 лет предоставили в социальную службу заведомо недостоверные сведения, и после назначения им выплат, получили 300 и 258 тысяч рублей соответственно, - говорится в сообщении.

В отношении аферистов возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество при получении выплат». Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

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