Крым
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в КрымуПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСевастопольНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в КрымуПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСевастопольНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
+7°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия11 февраля 2022 14:37

В Севастополе мошенники присвоили более полумиллиона соцвыплат

Аферистам грозит до шести лет лишения свободы
Ирина ГЕРЦ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Сумма незаконно полученных выплат составила 558 тысяч рублей

Сумма незаконно полученных выплат составила 558 тысяч рублей

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Севастополе двое местных жителей обвиняются в незаконном получении социальных выплат. Как сообщили в пресс-службе УМВД города, общая сумма присвоенных средств превышает полмиллиона рублей.

- Севастопольцы в возрасте 63 и 70 лет предоставили в социальную службу заведомо недостоверные сведения, и после назначения им выплат, получили 300 и 258 тысяч рублей соответственно, - говорится в сообщении.

В отношении аферистов возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество при получении выплат». Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50