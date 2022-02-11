ФИФА опубликовали свежий рейтинг сборных

Несмотря на то, что ждать очередных поединков сборных на футбольном поле нам предстоит еще несколько недель, ФИФА продолжает периодическую публикацию рейтинга национальных команд.

Сразу скажем, что интересующие нас сборные России и Украины в этот раз повели себя идентичным образом, потеряв позиции. «Желто-голубые» располагаются на лучшей позиции, обосновавшись на 27-ой строчке мирового рейтинга. Россияне опустились на 35-ую строчку.

На данный момент ближе всех к сборной России в списке находятся команды из Египта и Туниса, а в случае с командой из Украины – соперники из Польши и Чили.

Напомним, что обеим сборным из СНГ в скором времени предстоит сыграть решающие матчи для выхода в финальную часть Чемпионата мира. Украинцы в полуфинале отбора сыграют с Швейцарией, а россияне – с Польшей. То есть, обе команды встретятся с очень сильными соперниками, и поездка обеих команд в Катар на Чемпионат Мира пока остается под большим вопросом.

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