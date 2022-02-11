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Общество11 февраля 2022 15:21

ФИФА опубликовали свежий рейтинг сборных

На данный момент ближе всех к сборной России в списке находятся команды из Египта и Туниса
Сергей ЖАБИН
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Несмотря на то, что ждать очередных поединков сборных на футбольном поле нам предстоит еще несколько недель, ФИФА продолжает периодическую публикацию рейтинга национальных команд.

Сразу скажем, что интересующие нас сборные России и Украины в этот раз повели себя идентичным образом, потеряв позиции. «Желто-голубые» располагаются на лучшей позиции, обосновавшись на 27-ой строчке мирового рейтинга. Россияне опустились на 35-ую строчку.

На данный момент ближе всех к сборной России в списке находятся команды из Египта и Туниса, а в случае с командой из Украины – соперники из Польши и Чили.

Напомним, что обеим сборным из СНГ в скором времени предстоит сыграть решающие матчи для выхода в финальную часть Чемпионата мира. Украинцы в полуфинале отбора сыграют с Швейцарией, а россияне – с Польшей. То есть, обе команды встретятся с очень сильными соперниками, и поездка обеих команд в Катар на Чемпионат Мира пока остается под большим вопросом.

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