Ущерб от незаконной добычи грунта в Севастополе достиг 80 миллионов

Фото: официальная страница Михаила Развожаева в Instagram

В Севастополе возобновили уголовное дело по факту причинения ущерба от незаконной добычи грунта в Языковой балке. Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, постановление о прекращении дела было отменено вчера, 10 февраля. Следственное управление севастопольского МВД начало новое расследование.

- По моему поручению юристы Правительства Севастополя накануне подали новый гражданский иск на 80 млн ущерба, причиненному городу незаконной добычей полезных ископаемых без лицензии. Также было заявлено ходатайство следствию об осмотре техники, с помощью которой незаконно добывали и вывозили гравий, и наложении ареста на эти транспортные средства, - отметил Михаил Развожаев.

Напомним, ранее ущерб оценивался в 44 миллиона. Впервые нарушения законодательства в Языковой балке были выявлены еще в 2019 году. За это время в отношении нарушителей - организаций «Листригоны» и «Техноюг» - было вынесено восемь постановлений.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50