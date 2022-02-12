В Крыму бесследно исчез 47-летний житель Керчи

Валерий Кривошеев. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

На Крымском полуострове больше недели разыскивают 47-летнего мужчину.

Ориентировку разместили в соцсети. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

- Пропал Кривошеев Валерий Вячеславович, город Керчь. С 4 февраля 2022 года нет достоверной информации о его местонахождении, - такую ориентировку разместил в соцсети поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым.

Приметы керчанина: 180 сантиметров рост, нормальное телосложение, серо-голубые глаза и русые волосы.

Валерий Кривошеев был одет в куртку и джинсы темно-синего цвета, черные ботинки и шапку.

Всех кто видел внешне похожего человека, просят позвонить на горячую линию отряда по телефону 8 (800)70-05-452 или 112. Звонок бесплатный.

В февраля волонтерам, спасителям и сотрудниками МВД удалось найти живыми 10-летних воспитанниц Лозовской школы-интерната Симферопольского района. Школьниц обнаружили глубокой ночью в лесу.

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