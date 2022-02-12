Крым
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в КрымуПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСевастопольНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в КрымуПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСевастопольНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
-1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество12 февраля 2022 7:26

Из Севастополя вышли в море боевые корабли Черноморского флота

Моряки будут оттачивать навыки по обороне от недругов
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ольга АВЕРЬЯНОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Боевые корабли примут участие в учениях. Фото: пресс-служба Черноморского Флота

Боевые корабли примут участие в учениях. Фото: пресс-служба Черноморского Флота

Из Севастополя и Новороссийска свыше 30 кораблей ЧФ вышли в море, чтобы принять участие в учениях. Среди них – фрегаты, сторожевые корабли, малые ракетные корабли и ракетные катера, десантные корабли, малые противолодочные корабли и корабли противоминной обороны.

Экипажи, как сообщили в отделе информационного обеспечения ЧФ, будут оттачивать свои навыки по борьбе с угрозами условного противника.

Моряки будут защищать морское побережье Крымского полуострова, военные базы и другие объекты вместе с другими подразделениями.

- Корабельные соединения и подразделения береговых войск, авиация флота выполнят комплекс ракетных, артиллерийских стрельб, нанесение ракетных и бомбовых ударов по морским, береговым и воздушным целям, - отметили в ведомстве.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50