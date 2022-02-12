Из Севастополя вышли в море боевые корабли Черноморского флота

Боевые корабли примут участие в учениях. Фото: пресс-служба Черноморского Флота

Из Севастополя и Новороссийска свыше 30 кораблей ЧФ вышли в море, чтобы принять участие в учениях. Среди них – фрегаты, сторожевые корабли, малые ракетные корабли и ракетные катера, десантные корабли, малые противолодочные корабли и корабли противоминной обороны.

Экипажи, как сообщили в отделе информационного обеспечения ЧФ, будут оттачивать свои навыки по борьбе с угрозами условного противника.

Моряки будут защищать морское побережье Крымского полуострова, военные базы и другие объекты вместе с другими подразделениями.

- Корабельные соединения и подразделения береговых войск, авиация флота выполнят комплекс ракетных, артиллерийских стрельб, нанесение ракетных и бомбовых ударов по морским, береговым и воздушным целям, - отметили в ведомстве.

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