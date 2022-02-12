В Крыму выявили 1150 случаев коронавируса

В Крыму идет вакцинация от ковида. Фото: Виталий Парубов/архив "КП"

В Республике Крым, как сообщили в Минздраве РК, за минувшие сутки зафиксировали 1150 случаев новой коронавирусной инфекции.

Специалисты отмечают, что всего за время пандемии ковидом заболели 143 509 мужчин и женщин.

- Госпитализировано 139 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 53 412 человек, - отметил в ведомстве. - Количество выздоровевших за сутки составляет 398 человек.

В общей сложности врачи и современные медикаменты избавили от опасной хвори 129 253 заболевших. Не удалось спасти 4 795 человек.

К сожалению, пандемия новой коронавирусной инфекции набирает обороты. На зимних каникулах статистика была намного оптимистичнее.

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