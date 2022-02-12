В Ялте таксиста обокрали на 13 тысяч рублей

Полиция нашла воришку. Фото: архив "КП"

Таксисты Южного берега Крыма привыкли задирать цены на свои услуги, но в этот раз ограбили самого хозяина машины с шашечками. В Ялте у таксиста украли 13 тысяч рублей.

- В салон автомобиля, во время очередного заказа сел парень. Во время движения машина начала глохнуть, и водитель подошел к капоту, чтобы устранить поломку, - сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Пострадавший быстро справился с поломкой и довез заказчика до места назначения. Но чуть позже понял, что из кошелька, который лежал на переднем сиденье авто, исчезли деньги.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого по «горячим» следам.

Злоумышленник, им оказался 31 - летний ранее судимый мужчина, чистосердечно признался в воровстве.

На пассажира завели уголовное дело за кражу. По ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража) ему грозит тюремное заключение до 5 лет.

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