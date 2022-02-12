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Общество12 февраля 2022 15:54

Крымские олени стали героями милого видео

Ролик с грациозными обитателями зимнего леса появился в соцсети
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ольга АВЕРЬЯНОВА
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Крымские олени. Фото: Федор Мартусов/ФГБУ «Заповедный Крым»/VK

Крымские олени. Фото: Федор Мартусов/ФГБУ «Заповедный Крым»/VK

Крымских благородных оленей довольно много развелось в горах и лесах полуострова. И очевидцы нередко радуют пользователей соцсети красивыми фото и роликами, где они главные герои.

Сказочный лес, засыпанный снегом и целое стадо грациозных животных, которые буквально летят по воздуху, стараясь быстрее исчезнуть из поля зрения человека.

Куда же они так торопятся?! Возможно олени спешат на обед в лесную «столовку», которую для них соорудили люди.

Для копытных установили кормушки. Фото: Федор Мартусов/ФГБУ «Заповедный Крым»/VK

Для копытных установили кормушки. Фото: Федор Мартусов/ФГБУ «Заповедный Крым»/VK

- Зимой, когда не хватает корма, инспекторы, чтобы поддержать копытных на территории Ялтинского горно-лесного заповедника, мастерят кормушки и следят чтобы в них всегда было сено и соляные брикеты, - сообщили в ФГБУ «Заповедный Крым».

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