Погода на 13 февраля 2022 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 6 градусов

В Симферополе переменная облачность. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

13 февраля на Крымском полуострове опасные метеорологические явления не ожидаются, но зато резко похолодает.

- В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Днем северо-восточный ветер до 15 м/с., температура воздуха +4...+6°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В городе-герое Севастополе переменная облачность. Без осадков. Северо-восточный ветер до 6-11 м/с. Воздух прогреется до +3…+5°.

В Ялте, как сообщает gismeteo, +2…+5°, северо-восточный ветер 3-10 м/с. Ясно.

В Евпатории +0…+6°, северо-восточный ветер 5-9 м/с. Ясно.

В Керчи +1…+3°, северо-восточный ветер 5-10 м/с. Переменная облачность.

В Феодосии +0…+4°, северный ветер 5-10 м/с. Переменная облачность.

В Черноморском 0…+5°, северо-восточный ветер 4-8 м/с. Ясно.

В Джанкое -3…+4°, скорость восточного ветра 3-7 м/с. Ясно.

Вода в Черном море +6…+9°.

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