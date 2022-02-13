Где в Симферополе и Севастополе 14 февраля отключат свет

На Крымском полуострове приводят в порядок электросети. Фото: архив "КП"

14 февраля часть Симферополя и Севастополя останется без электричества, потому что энергетики ремонтируют трансформаторы и прочее оборудование.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Киевская 100/ул. Гагарина (Московский рынок)

ул. И.Козлова, 2/42-4 (чет), 1/44

пер. Пионерский, 14, 16

ул. Пушкина, 40/4, 33, 35

ул. Маяковского, 1/3-5 (нечет)

ул. Пушкина/Маяковского, 35/2

пер. Альпинистов, 2-16 (чет), 1-5 (нечет)

ул. Москалева, 34-46 (чет)

ул. Проводников, 2-22/14 (чет), 1-11 (нечет)

ул. Ухтомского, 2-36 (чет), 1-29 (нечет);

пер. Ухтомского, 2-38 (чет), 1-29 (нечет)

пер. Альпинистов, 2/1, 1-5 (нечет)

ул. Генова, 10/18-20/16 (чет), 5-11/18 (нечет)

ул. Туристов, 6/2-22 (чет), 1-27 (нечет)

микрорайон «Белое-2»: ул. Золотистая, 2

СЕВАСТОПОЛЬ

с 9.00 до 17.00

село Орловка: ул. Гагарина, 1-49

село Полюшко: ул. Луговая 48-72,45-77; ул. Сумская 54-А,30-80,27-77; ул. Виноградная 52-76,45-7

село Андреевка: ул. Садовая 24-32,25-31,35-41; ул. Центральная 22

с 9.00 до 12.00

пер. Галины Петровой 3-9, 36-А,36-Б,38-50,29-45

ул. Воронежская 34,29,33-39

ул. Декабристов 52-84,29-53,110,86-104,55-75

ул. Краснодарская 24-38,31-45

ул. Руднева 20

ул. Ручьевая 12,27,35,41,45,61-В,65

с 8.00 до 16.00

ул. Адмирала Октябрьского 2-4(чет)

ул. Алексакиса, 9

ул. Суворова 35,39

ул. Большая Морская 38-40(чет),44-46(чет), 25-35(нечет),39

с 8.00 до 16.00

ул. Серафимовича 17

ул. Смоленская 16,15-21

ул. Запорожская 11

ул. Калюжного 4-А,6-20,1-Б,3-19

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