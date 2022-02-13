«Лапы короткие, но дух бойцовский»: больше часа бездомный щенок гнался за симферопольцем и обрел новый дом

Мужчина не смог оставить на улице щенка, который больше часа бегал за ним по улицам Симферополя. Фото: скриншот из видео

В соцсетях нередко попадаются добрые истории о спасении крымчанами беспризорных четвероногих, которые нуждаются в помощи и ищут новый дом.

Так, недавно щенок, живший на улицах Симферополя, не оставил равнодушным бегуна, вышедшего на утреннюю пробежку. Четвероногий малыш увязался хвостиком за мужчиной-спортсменом, в прямом смысле догоняя свое счастье. Настойчивость и непосредственность щенка не оставили симферопольца равнодушным - песик завоевал сердце нового хозяина, более часа следуя за ним по улицам столичного города.

- Ну как не забрать эту собаку? Бежит со мной уже больше часа. Лапы короткие, а дух бойцовский! - говорит автор видео.

Напомним, ранее бездомная дворняжка из Симферополя нашла свое счастье в Германии благодаря неравнодушным крымчанам - бродячего щенка «удочерили» иностранцы.

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