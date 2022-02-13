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Происшествия13 февраля 2022 12:44

Севастополец порвал с подругой и обокрал ее на 200 тысяч рублей

Теперь ему грозит до пяти лет колонии
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
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Теперь крымчанину грозит до пять лет лишения свободы

Теперь крымчанину грозит до пять лет лишения свободы

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель Севастополя может получить пять лет колонии за кражу у своей сожительницы золотых украшений, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

Мужчина поссорился со своей возлюбленной, после чего та решила выдворить мужчину из своей квартиры. Но 38-летний севастополец решил не уходить с пустыми руками и прихватил с собой золотые сережки и другие украшения женщина стоимостью на 200 тысяч рублей.

- Похищенные золотые серьги, кольца, кулоны, браслеты и другие украшения на общую сумму 200 тысяч рублей злоумышленник сбыл, а вырученные деньги потратил на свои нужды, - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Ялте таксиста обокрали на 13 тысяч рублей. Вора поймали по «горячим» следам.

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