Погода на 14 февраля 2022 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 8 градусов

В Севастополе малооблачно. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

14 февраля на Крымском полуострове пройдет без существенных осадков.

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный до 15 м/с. Температура воздуха днем +6...+8°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Севастополе малооблачно. Днем западный ветер до 11 м/с. Воздух прогреется до +5…+7°.

В Ялте, как сообщает gismeteo, +2…+8°, северо-восточный ветер 5-14 м/с. Ясно.

В Евпатории +0…+6°, восточный ветер 6-11 м/с. Ясно.

В Керчи +1…+4°, северо-восточный ветер 7-11 м/с. Ясно.

В Феодосии +0…+6°, северо-восточный ветер 4-8 м/с. Ясно.

В Черноморском -1…+7°, восточный ветер 5-9 м/с. Ясно.

В Джанкое -1…+5°, скорость северо-восточного ветра 4-10 м/с. Ясно.

Вода в Черном море +6…+9°.

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