В Крыму ко Дню влюбленных зацвел миндаль

Подарок от природы на 14 февраля. Фото:Алекс Кедми/VK

На Южном берегу Крыма зимой запросто можно полюбоваться цветущими растениями под открытым небом. Подснежниками в январе здесь никого не удивишь.

На День влюбленных в курортном поселке у подножия Медведь-горы распустило нежные бутоны симпатичное косточковое растение.

- Гурзуф, цветет миндаль, - так назвал свой фотосет талантливый фотограф Алекс Кедми, который постоянно радует пользователей соцсети своими работами.

На ЮБК уже появились комары. Фото: Алекс Кедми/VK

Нежный цветок облюбовал хрупкий комарик, которые непонятно откуда прилетел, чтобы насладиться ароматом миндаля.

Бутоны еще не все проснулись. Фото: Алекс Кедми/VK

На деревьях еще много нераскрытых бутонов, которые смогут украсить собой еще не один февральский день. Главное, чтобы не пришли морозы, которые погубят и цветы, и урожай миндаля.

Синоптики Крымского гидрометеоцентра на ближайшее время дают оптимистичные прогнозы:

- В начале рабочей недели погоду определят антициклон. с. Температура воздуха ночью 0…-5°, на побережье до +5; днем +4…+9°, в горах -2…+3°.

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