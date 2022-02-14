В Крыму ко Дню влюбленных зацвел миндаль

Подарок от природы на 14 февраля. Фото:Алекс Кедми/VK
На Южном берегу Крыма зимой запросто можно полюбоваться цветущими растениями под открытым небом. Подснежниками в январе здесь никого не удивишь.
На День влюбленных в курортном поселке у подножия Медведь-горы распустило нежные бутоны симпатичное косточковое растение.
- Гурзуф, цветет миндаль, - так назвал свой фотосет талантливый фотограф Алекс Кедми, который постоянно радует пользователей соцсети своими работами.
На ЮБК уже появились комары. Фото: Алекс Кедми/VK
Нежный цветок облюбовал хрупкий комарик, которые непонятно откуда прилетел, чтобы насладиться ароматом миндаля.
Бутоны еще не все проснулись. Фото: Алекс Кедми/VK
На деревьях еще много нераскрытых бутонов, которые смогут украсить собой еще не один февральский день. Главное, чтобы не пришли морозы, которые погубят и цветы, и урожай миндаля.
Синоптики Крымского гидрометеоцентра на ближайшее время дают оптимистичные прогнозы:
- В начале рабочей недели погоду определят антициклон. с. Температура воздуха ночью 0…-5°, на побережье до +5; днем +4…+9°, в горах -2…+3°.
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