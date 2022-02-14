Где в Крыму работают передвижные камеры ГИБДД: публикуем актуальный список на 14 февраля

В Крыму установлены камеры фиксации нарушений ПДД на новых местах. Фото: 82.мвд.рф
С понедельника 14 февраля места размещения передвижных комплексов фиксации нарушений ПДД в Крыму изменились.
Как сообщили в пресс-службе МВД по РК, комплексы будут стоять на указанных местах каждый день с 8 утра и до 18 часов вечера.
Адреса в Симферополе:
- улица А.Невского, от дома №11 до Суворовского спуска;
- улица А.Невского, от дома №15 до улицы Толстого;
- улица А.Невского, от дома №27Бк3 до переулка Галерейный;
- улица А.Невского, от переулка Галерейный до улицы Речная;
- Ленина бульвар, от дома №7 до улицы Гагарина;
- улица Гагарина, от дома №9 до улицы Семашко;
- улица Семашко, дом №17;
- улица Семашко, от дома №8 до дома №4;
- улица Гагарина, от улицы Гайдара до площади Московская;
- улица Гагарина, от площади Московской до улицы Железнодорожная;
- улица Гагарина, от улицы Ким до бульвара Ленина;
- улица К.Маркса, от улицы Павленко до дома №54А;
- улица К.Маркса, от дома №44 до улицы Толстого;
- улица К.Маркса, от улицы Толстого до улицы Желябова;
- улицы К.Маркса, от дома №28/10Б до улицы Жуковского;
- улица А.Невского, от дома №6 до улицы Серова;
- улица А.Невского. от улицы Серова до дома №2;
- Совнаркомовский переулок, от улицы Пушкина до площади Советской;
- проспект Кирова, от дома №40 до улицы Горького;
- проспект Кирова, от улицы Гоголя до дома №18А;
- улица Севастопольская, от улицы Крылова до улицы Чехова;
- улица Севастопольская, от улицы Чехова до улицы Сергеева-Ценского;
- улица Севастопольская, от улицы Сергеева-Ценского до улицы Некрасова;
- проспект Кирова, от дома №19 до площади Советская;
- Совнаркомовский переулок, от площади Советской до улицы А.Невского;
- улица А.Невского, от улицы Речная до улицы Павленко;
- улица Жуковского, от улицы Маяковского до улицы Луначарского;
- улица Жуковского, от улицы Гоголя до улицы Самокиша;
- улица Павленко, от улицы Казанской до улицы К.Маркса;
- улица Богдана Хмельницкого, от улицы Генерала Попова до дома №7;
- проспект Кирова, от площади Советская до дома №40;
- улица Севастопольская, от дома №30/7 до дома №30/2;
- улица Крылова, от улицы Севастопольская до улицы Караимская;
- улица Крылова, от улицы Караимская до дома №27;
- улица Чехова, от дома №30 до улицы Караимская;
- улица Гоголя, от проспекта Кирова до улицы Пушкина;
- улица Гоголя, от улицы Пушкина до улицы Жуковского;
- улица Гоголя, от улицы Жуковского до улицы Желябова;
- улица Пушкина, от улицы Маяковского до улицы Самокиша;
- улица Самокиша, от улицы Пушкина до проспекта Кирова;
- улица Ленина, от дома №1 до улицы Пролетарская;
- улица Ленина, от дома №19 до дома №21;
- улица Ленина, от дома №4 до улицы Шмидта;
- улица Ленина, от улицы Шмидта до площади Советская;
- бульвар Франко от дома №45 до улицы Киевская;
- улица Куйбышева, от улицы Киевская до дома №3;
- улица Куйбышева, от дома №3 до дома №7;
- улица Киевская, Автовокзал;
- улица Киевская, от дома №5 до дома №5В;
- улица Киевская, дом 150;
- улица Киевская, дом 160;
- улица Киевская, от улицы Киевской до АЗС «ТЭС» (улица Киевская, дом 156 «Б»);
- улица Киевская, выезд с АЗС «ТЭС» (улица Киевская, дом 156);
- съезд с АД Восточный обход города Симферополя до улицы Киевской, дом 160;
- улица Киевская, от развязки АД Восточный обход города Симферополя до улицы Киевская, дом 160;
- проезд от улицы Тренева, дом 21 до улицы Киевской, дом 76.
С полным списком адресов, где будут размещаться комплексы на этой неделе, можно ознакомиться по ссылке.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50