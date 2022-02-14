Где в Крыму работают передвижные камеры ГИБДД: публикуем актуальный список на 14 февраля

В Крыму установлены камеры фиксации нарушений ПДД на новых местах. Фото: 82.мвд.рф

С понедельника 14 февраля места размещения передвижных комплексов фиксации нарушений ПДД в Крыму изменились.

Как сообщили в пресс-службе МВД по РК, комплексы будут стоять на указанных местах каждый день с 8 утра и до 18 часов вечера.

Адреса в Симферополе:

- улица А.Невского, от дома №11 до Суворовского спуска;

- улица А.Невского, от дома №15 до улицы Толстого;

- улица А.Невского, от дома №27Бк3 до переулка Галерейный;

- улица А.Невского, от переулка Галерейный до улицы Речная;

- Ленина бульвар, от дома №7 до улицы Гагарина;

- улица Гагарина, от дома №9 до улицы Семашко;

- улица Семашко, дом №17;

- улица Семашко, от дома №8 до дома №4;

- улица Гагарина, от улицы Гайдара до площади Московская;

- улица Гагарина, от площади Московской до улицы Железнодорожная;

- улица Гагарина, от улицы Ким до бульвара Ленина;

- улица К.Маркса, от улицы Павленко до дома №54А;

- улица К.Маркса, от дома №44 до улицы Толстого;

- улица К.Маркса, от улицы Толстого до улицы Желябова;

- улицы К.Маркса, от дома №28/10Б до улицы Жуковского;

- улица А.Невского, от дома №6 до улицы Серова;

- улица А.Невского. от улицы Серова до дома №2;

- Совнаркомовский переулок, от улицы Пушкина до площади Советской;

- проспект Кирова, от дома №40 до улицы Горького;

- проспект Кирова, от улицы Гоголя до дома №18А;

- улица Севастопольская, от улицы Крылова до улицы Чехова;

- улица Севастопольская, от улицы Чехова до улицы Сергеева-Ценского;

- улица Севастопольская, от улицы Сергеева-Ценского до улицы Некрасова;

- проспект Кирова, от дома №19 до площади Советская;

- Совнаркомовский переулок, от площади Советской до улицы А.Невского;

- улица А.Невского, от улицы Речная до улицы Павленко;

- улица Жуковского, от улицы Маяковского до улицы Луначарского;

- улица Жуковского, от улицы Гоголя до улицы Самокиша;

- улица Павленко, от улицы Казанской до улицы К.Маркса;

- улица Богдана Хмельницкого, от улицы Генерала Попова до дома №7;

- проспект Кирова, от площади Советская до дома №40;

- улица Севастопольская, от дома №30/7 до дома №30/2;

- улица Крылова, от улицы Севастопольская до улицы Караимская;

- улица Крылова, от улицы Караимская до дома №27;

- улица Чехова, от дома №30 до улицы Караимская;

- улица Гоголя, от проспекта Кирова до улицы Пушкина;

- улица Гоголя, от улицы Пушкина до улицы Жуковского;

- улица Гоголя, от улицы Жуковского до улицы Желябова;

- улица Пушкина, от улицы Маяковского до улицы Самокиша;

- улица Самокиша, от улицы Пушкина до проспекта Кирова;

- улица Ленина, от дома №1 до улицы Пролетарская;

- улица Ленина, от дома №19 до дома №21;

- улица Ленина, от дома №4 до улицы Шмидта;

- улица Ленина, от улицы Шмидта до площади Советская;

- бульвар Франко от дома №45 до улицы Киевская;

- улица Куйбышева, от улицы Киевская до дома №3;

- улица Куйбышева, от дома №3 до дома №7;

- улица Киевская, Автовокзал;

- улица Киевская, от дома №5 до дома №5В;

- улица Киевская, дом 150;

- улица Киевская, дом 160;

- улица Киевская, от улицы Киевской до АЗС «ТЭС» (улица Киевская, дом 156 «Б»);

- улица Киевская, выезд с АЗС «ТЭС» (улица Киевская, дом 156);

- съезд с АД Восточный обход города Симферополя до улицы Киевской, дом 160;

- улица Киевская, от развязки АД Восточный обход города Симферополя до улицы Киевская, дом 160;

- проезд от улицы Тренева, дом 21 до улицы Киевской, дом 76.

С полным списком адресов, где будут размещаться комплексы на этой неделе, можно ознакомиться по ссылке.

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