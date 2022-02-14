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Общество14 февраля 2022 5:52

Ялта вошла в топ-10 популярных городов для путешествий весной и летом

Крымский курорт востребован больше, чем Сочи
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ольга АВЕРЬЯНОВА
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Ялта.

Ялта.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Крым по душе отечественным туристам, что уже не является секретом. Очередное тому подтверждение рейтинг от сайта бронирования жилья для отдыха Tvil.ru.

Эксперты, изучив данные брони жилья туристами с марта по август 2022, назвали города, где хотят провести свой отпуск жители РФ. Первое место у города счастья на Южном берегу Крыма, где отдыхающих не пугает даже дороговизна гостиниц и отелей.

Топ-10 популярных городов для путешествий весной и летом (средние траты в рублях на бронь жилья в сутки):

Ялта, 4109

Сочи, 2982

Санкт-Петербург, 3327

Кисловодск, 1879

Калининград, 2463

Москва, 3040

Гагра, 2938

Казань, 2518

Шерегеш, 4297

Медвежьегорск, 7497

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