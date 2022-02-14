Ялта вошла в топ-10 популярных городов для путешествий весной и летом

Ялта.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Крым по душе отечественным туристам, что уже не является секретом. Очередное тому подтверждение рейтинг от сайта бронирования жилья для отдыха Tvil.ru.
Эксперты, изучив данные брони жилья туристами с марта по август 2022, назвали города, где хотят провести свой отпуск жители РФ. Первое место у города счастья на Южном берегу Крыма, где отдыхающих не пугает даже дороговизна гостиниц и отелей.
Топ-10 популярных городов для путешествий весной и летом (средние траты в рублях на бронь жилья в сутки):
Ялта, 4109
Сочи, 2982
Санкт-Петербург, 3327
Кисловодск, 1879
Калининград, 2463
Москва, 3040
Гагра, 2938
Казань, 2518
Шерегеш, 4297
Медвежьегорск, 7497
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