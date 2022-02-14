Участница группы Serebro выступит в Mriya Resort & SPA к 23 февраля

*Все гости, приобретающие тариф «День мечты» проходят тестирование на антиген к COVID-19, стоимость которого включена в тариф

С 22-24 февраля в Mriya Resort & SPA пройдут тематические выходные, посвященные главному мужскому празднику.

Для гостей подготовили развлекательно-соревновательные программы, мастер-классы для всей семьи. Самым ярким моментом программы станет выступление бывшей участницы женской поп-группы Serebro Ольги Серябкиной.

Все выходные для гостей будут выступать кавер-групп в неординарных аранжировках, перформансы с силачами разных времен и народов. Также их ждут приятные сюрпризы от профессиональных барменов и энергичные Dj-сеты. Запланированы мастер-классы по роботостроению, 3D-моделированию, плетению кольчуги и рисованию 3D ручкой. Пройдут развлекательные конкурсы на древнеславянский лад, игры с военно-тактическими элементами и современными технологиями.

Вечерняя программа в стиле мужского закрытого клуба придется по вкусу каждому мужчине. Она включает в себя мастер-класс по мужскому парфюму с индивидуальной консультацией, игровую программу «Винное казино» с дегустацией и игру «Мафия» с welcome drink. 22 февраля вечернюю программу дополнит Stand Up «О чем молчат мужчины».

Посещение мероприятий доступно по тарифу «День мечты»*, подробнее о котором можно узнать по телефону 8 800 550 43 26 или на сайте день мечты.рф. Для гостей, проживающих на курорте, посещение мероприятия бесплатно.

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