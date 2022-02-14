В Феодосии женщина обокрала умершую пенсионерку на 65 тысяч рублей

Гражданский иск на сумму причиненного ущерба был удовлетворен в полном объеме Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительница Феодосии получила условный срок за кражу денег с банковской карты умершей соседки, сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Крым.

Женщина какое-то время ухаживала за пожилой пенсионеркой, а когда старушка скончалась, решила присвоить себе ее пенсию в 65 тысяч рублей.

- Указанные денежные средства являлись ежемесячными пенсионными выплатами, перечисляемые Пенсионным фондом Российской Федерации. Вину в инкриминируемом преступлении женщина признала полностью, - говорится в сообщении.

Суд приговорил ее к одному году лишения свободы условно с испытательным сроком на семь месяцев.

Ранее сообщалось, что симферополец обворовал собутыльницу и незнакомца на 34 тысячи рублей. Ему грозит до пяти лет колонии.

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