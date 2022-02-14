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Общество14 февраля 2022 8:51

В Крыму и Севастополе 14 февраля 2022 выявлено 1 671 случаев заражения коронавирусом

Крым и Севастополь продолжают бить антирекорды по коронавирусу: 1 671 заболевших за сутки
Александра Тимощенко
Александра Тимощенко
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Всего с начала пандемии на полуострове выявлено 143 773 заболевших Covid-19.

Всего с начала пандемии на полуострове выявлено 143 773 заболевших Covid-19.

Фото: Виталий ПАРУБОВ

В Крыму за последние сутки зарегистрировали 1053 случая новой коронавирусной инфекции, сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

Всего с начала пандемии на полуострове выявлено 143 773 заболевших Covid-19.

- За истекшие сутки госпитализировано 158 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 53 701 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 384 человека, выздоровевших за весь период - 130 042, - добавили в ведомстве.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

По состоянию на утро 14 февраля в городе зарегистрированы 618 новых случаев заболевания COVID-19. Умерли 5 человек в возрасте от 69 до 86 лет, сообщили в пресс-службе правительства Севастополя.