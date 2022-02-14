Чиновника из Госкомитета Крыма будут судить за махинации на семь миллиардов рублей

Чиновник передал муниципальный участок в частную собственность Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Крыму за махинации на несколько миллиардов будут судить заведующего одного из отделов Госкомитета по государственной регистрации и кадастру. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РК, обвинительное заключение уже утвердил зампрокурора Крыма Андрей Кулагин.

Речь идет о превышении должностных полномочий при оформлении прав на земельный участок. Махинации чиновника повлекли ущерб в размере семи миллиардов рублей.

- В 2019 году обвиняемый, являясь работником регионального комитета, зная, что земельный участок в Евпатории площадью 77 га находится в муниципальной собственности и не может быть передан в частную собственность, не проведя необходимой правовой экспертизы, незаконно зарегистрировал право собственности предприятия на данный земельный участок, - говорится в сообщении.

На данный момент на участок наложен арест, а чиновника будут судить по статье «Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий». Дело уже направили в Центральный районный суд Симферополя для рассмотрения по существу, уточнили в пресс-службе прокуратуры.

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