Севастополец угрожал убить девушку отверткой из-за расставания

Мужчина угрожал убийством своей сожительнице из-за расставания Фото: Алексей БУЛАТОВ

Севастополец попал под уголовное дело за угрозы убить свою подругу и насильное удержание ее в заложницах. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города Севастополя.

Инцидент произошел в сентябре прошлого года. Бывшая возлюбленная решила порвать с мужчиной, но тот насильно усадил ее в машину, угрожая убить отверткой, и повез за город.

- По пути следования он неоднократно запугивал женщину, высказывал в ее адрес угрозы применения насилия с использованием той же отвертки и угрозы убийством, - говорится в сообщении.

Заложницу спас случай: водитель затормозил, когда на светофоре по проспекту Генерала Острякова загорелся красный, девушке удалось кое-как выбраться через заднее окно автомобиля. Далее дело оставалось за малым - позвать на помощь случайных свидетелей. Когда нерадивый любовник осознал свое положение, он поспешил скрыться с места.

Позже его удалось задержать, сейчас он находится под стражей. Далее дело будет передано в Ленинский районный суд Севастополя.

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