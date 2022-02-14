В Крыму откроют пять спортивных объектов в 2022 году

Занятия в новом Дворце водных видов спорта в Симферополе начнутся с сентября. Фото: glava.rk.gov.ru

В 2022 году на Крымском полуострове запланировано открытие пяти спортивных объектов, сообщили в пресс-службе Министерства спорта республики.

Свои двери для профессиональных спортсменов и любителей откроют физкультурно-оздоровительные комплексы в городе Саки, в селах Перово и Доброе Симферопольского района, спортивный комплекс «Авангард» в Ялте и дворец водных видов спорта в крымской столице.

Благодаря этому тысячи жителей полуострова получат возможность заниматься разными видами спорта в предназначенных для этого учреждениях.

- Создание возможностей для регулярных занятий спортом является одним из приоритетов работы правительства, - говорится в сообщении.

Если говорить о спортивных объектах по всей стране, то таких в 2022 году откроется 145, среди которых как многофункциональные спортивные комплексы, так ледовые арены и бассейны.

Уточняется, что объекты строятся в рамках реализации стратегии развития физической культуры и спорта, разработанной по поручению президента России.

Напомним, ранее КП-Крым писала, что Дворец водных видов спорта в Симферополе откроет свои двери уже в сентябре этого года. Строители должны завершить все работы до конца марта.

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