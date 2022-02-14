Открыт новый выезд из микрорайона «Жигулина Роща» под Симферополем

Открыт новый выезд из микрорайона «Жигулина Роща». Фото: группа пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД МВД по РК

Новый выезд открыли из микрорайона «Жигулина Роща» под Симферополем, сообщили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД МВД по Республике Крым.

Как известно микрорайон является одним из новейших и быстроразвивающихся на территории Крымского полуострова. В нем расположено немало образовательных организаций и торгово-развлекательных центров, которые привлекают граждан.

Микрорайон новый и быстро развивается. Фото: группа пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД МВД по РК

Однако местные жители столкнулись с проблемой въезда и выезда из микрорайона, в связи с чем глава республики дал распоряжение проработать этот вопрос. Теперь данная проблема успешно решена.

- В результате проведенной совместной работы в феврале 2022 года обустроено дополнительное примыкание в районе АЗС «АТАН» (Евпаторийское шоссе, 20), - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Крыму откроют пять спортивных объектов в 2022 году. Тысячи жителей полуострова получат возможность профессионально заниматься спортом.

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