Аэропорт «Симферополь» в январе обслужил 221,5 тысячи пассажиров

Аэропорт в январе 2022 года обслужил 221,5 тысячи пассажиров. Фото: пресс-служба аэропорта "Симферополь"/telegram

Международный аэропорт «Симферополь» в январе 2022 года обслужил 221,5 тысячи пассажиров, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Если сравнивать в процентном соотношении рост пассажиропотока, то это на 7% больше, чем в январе 2021 года.

В топ самых популярных направлений вошли:

- Москва;

- Санкт-Петербург;

- Екатеринбург;

- Сочи;

- Ростов-на-Дону;

- Новосибирск;

- Казань;

- Краснодар;

- Минеральные Воды;

- Калуга.

Напомним, ранее сообщалось, что более 100 «тайных пассажиров» оценили качество работы аэропорта «Симферополь». Самым активным участником программы стал житель Москвы.

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