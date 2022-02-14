В районе керченского «Телецентра» в ДТП перевернулась легковушка

Из-за сильного удара машина перевернулась на бок. Фото: Крым Оперативный/telegram

Утром 14 февраля в районе «Телецентра» в Керчи произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. Фото инцидента очевидцы опубликовали в соцсетях.

На кадрах видно, что одна из машин приземлилась после столкновения на бок. Что послужило причиной аварии, не уточняется. На месте работали сотрудники ГИБДД. К счастью, пострадавших нет.

Напомним, ранее момент ДТП с участием 110-го автобуса в Севастополе попал на видео. Очевидцы заметили странное поведение водителя. Мужчина уже подъезжал к одной из городских остановок, когда вдруг врезался в стоящий впереди транспорт. Возможно, причиной аварии послужило именно состояние, в котором находился шофер.

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