Крым
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в КрымуПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСевастопольНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в КрымуПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСевастопольНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
+6°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия14 февраля 2022 11:50

В районе керченского «Телецентра» в ДТП перевернулась легковушка

Пострадавших нет
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Из-за сильного удара машина перевернулась на бок. Фото: Крым Оперативный/telegram

Из-за сильного удара машина перевернулась на бок. Фото: Крым Оперативный/telegram

Утром 14 февраля в районе «Телецентра» в Керчи произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. Фото инцидента очевидцы опубликовали в соцсетях.

На кадрах видно, что одна из машин приземлилась после столкновения на бок. Что послужило причиной аварии, не уточняется. На месте работали сотрудники ГИБДД. К счастью, пострадавших нет.

Напомним, ранее момент ДТП с участием 110-го автобуса в Севастополе попал на видео. Очевидцы заметили странное поведение водителя. Мужчина уже подъезжал к одной из городских остановок, когда вдруг врезался в стоящий впереди транспорт. Возможно, причиной аварии послужило именно состояние, в котором находился шофер.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50