Морская авиация и корабли ЧФ провели учения по поиску подлодки противника

Фото: пресс-служба Черноморского флота

Летчики ЧФ совместно с моряками провели учения по поиску и слежению за подводной лодкой условного противника. Об этом сообщили в пресс-службе Черноморского флота.

- К учению привлекались самолеты-амфибии Бе-12 и вертолеты Ка-27ПЛ. Их экипажи во взаимодействии с малыми противолодочными кораблями осуществляли совместный поиск подводной лодки при помощи радиогидроакустических буев и других гидроакустических средств, - говорится в сообщении.

Для создания «реалистичных» условий в роли противника выступила одна из подлодок ЧФ. Основными задачами военнослужащих стали совместные действия по поиску, непрерывному слежению и уничтожению вражеских подлодок на дальних и ближних расстояниях. Кроме того, были отработаны навыки непрерывного обмена данными о маневрировании цели.

Учения проводились под общим руководством главнокомандующего ВМФ.

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