В Евпатории возобновили строительство детсада в микрорайоне Исмаил-бей

Объект находится на стадии ремонта. Фото: evp.rk.gov.ru

В Евпатории возобновили строительство детского сада в микрорайоне Исмаил-бей на пересечении улиц Амет-Хана Султана и Кезлев, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Дошкольное учреждение, рассчитанное на 135 мест, начали возводить еще в 2017 году. Строительство было временно заморожено из-за некоторых проблем, возникших в ходе работ. Новый срок сдачи намечен на 2023 год.

По планам, так детсад будет выглядеть в 2023 году. Фото: evp.rk.gov.ru

- Детский сад будет отвечать всем современным стандартам. Там будут просторные группы, удобные детские площадки с множеством игровых элементов, залы для занятий физической культурой и музыкой, кабинеты для кружковых занятий, административные и служебные помещения и прочее, - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Евпатории строят два детсада на 600 воспитанников. На данный момент на площадках идут активные строительные работы.

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