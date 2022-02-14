В Джанкое планируют создать агропромышленный парк на 16 га

В Джанкое построят агропромышленный кластер в индустриальном парке Фото: Алексей БУЛАТОВ

Территорию индустриального парка «Джанкой» в Крыму намерены расширить за счет создания агропромышленного парка, в котором разместятся производства по переработке сельхозпродукции. По планам, его площадь составит 16 га.

- Планируется расширение действующей территории государственного индустриального парка «Джанкой» для размещения на ней агропромышленного парка. В целом это будет мощным толчком для северной части полуострова, - сообщил в эфире программы «Линии» на радио «Крым» генеральный директор Корпорации развития РК Даниил Пидаев.

По его словам, в индустриальном парке хватит места не только на промышленное производство, но и на целый производственный комплекс. Его размещение на данной территории также будет уместно, учитывая, что на месте уже есть действующая инженерная инфраструктура. Также, помимо прочего, производства смогут дополнять друг друга.

- Это будут производства, которые будут строится вокруг якорного, основного резидента парка. Думаю, что в ближайшее время он будет определен, - заключил Пидаев.

Напомним, ранее сообщалось, что в Крыму откроют пять спортивных объектов в 2022 году. Тысячи жителей полуострова получат возможность профессионально заниматься спортом.

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