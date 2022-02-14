В Крыму из-за ковида и ОРВИ на «удаленку» перевели 206 классов

Большинство классов переведено на дистант из-за ОРВИ Фото: Мария ЛЕНЦ

В Крыму из-за нестабильной эпидемиологической обстановки учащихся продолжают переводить на дистант. Как КП-Крым сообщили в пресс-службе Минобразования РК, на сегодняшний день полностью закрыто девять школ.

- Учащиеся 206 классов в 67 общеобразовательных организациях переведены на обучение с применением дистанционных образовательных технологий, из них четыре класса в четырех школах по Covid-19 и 202 класса в 63 школах - по ОРВИ, - уточнили в пресс-службе Минобраза.

Кроме того, в целом из-за эпидобстановки в Крыму закрыто девять школ. Из-за коронавируса закрыта одна из них, а восемь остальных - из-за ОРВИ.

Также закрыты 46 дошкольных групп, причем, все из них - по ОРВИ. Полностью работу приостановили два детских сада.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50