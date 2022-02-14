Первым компонентом от COVID-19 за неделю привились 3,5 тысячи крымчан

В Крыму продолжают снижаться темпы вакцинации от ковида Фото: Виталий ПАРУБОВ

Около 939 тысяч крымчан иммунизированы первым компонентом вакцины против COVID-19. Об этом КП-Крым сообщили в пресс-службе республиканского Минздрава.

- Вакцинировано первым компонентом 939 507 человек, полностью – 880 046 человек, ревакцинировано 234 774 человека, - уточнили в пресс-службе.

За последнюю неделю в Крыму привились 3,5 тысячи человек (тогда как на прошлой неделе данную процедуру прошли 4,5 тысячи человек), ревакцинировались - 8,6 тысячи крымчан (12,2 тысячи человек - на прошлой неделе). В то же время количество привитых вторым компонентом выросло до 5,4 тысячи человек (на прошлой неделе - 3,9 тысячи человек).

За последние сутки в Крыму и Севастополе было выявлено 1 671 случаев заражения коронавирусом, из них 1211 - в Крыму, 925 - в городе федерального значения. Всего с начала пандемии в республике было выявлено 144 720 положительных на ковид, из них выздоровели 129 658 человек.

Напомним, ранее сообщалось, что в Крыму из-за ковида и ОРВИ на «удаленку» перевели 206 классов. Закрыто девять школ и два детсада. В частности, из-за ОРВИ в Симферополе закрыты две школы на карантин.

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