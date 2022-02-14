В Симферополе и Севастополе 15 февраля частично отключат электричество

Свет отключат из-за ремонта электросетей. Фото: архив "КП"
15 февраля отдельные районы Симферополя и Севастополя на несколько часов останутся без электричества.
Где не будет света
СИМФЕРОПОЛЬ
с 8.00 до 17.00
улица Луговая, 16-140 (чет), 22а, 55-91а (нечет), 97, 107-199 (нечет)
улица Хачатряна, 2-58 (чет), 1-45 (нечет)
улица Дальняя, 2-24 (чет), 1-7 (нечет)
улица Овощная, 2-10 (чет), 1-25 (нечет)
улица Тепличная, 1-12
улица Косухина, 4, 16, 1-39 (нечет)
улица Северского, 2-14 (чет), 1-23 (нечет)
улица Ерошенко, 1-11 (нечет)
улица Селиванова, 2-40 (чет)
улица Давыдова, 1, 8, 10
улица И. Козлова, 2/42-4 (чет), 1/44
пер. Пионерский, 14, 16
улица Пушкина, 40/4, 33, 35
улица Маяковского, 1/3-5 (нечет)
улица Пушкина/Маяковского, 35/2
пер. Альпинистов, 2-16 (чет), 1-5 (нечет)
улица Москалева, 34-46 (чет)
улица Проводников, 2-22/14 (чет), 1-11 (нечет)
улица Ухтомского, 2-36 (чет), 1-29 (нечет);
пер. Ухтомского, 2-38 (чет), 1-29 (нечет)
пер. Альпинистов, 2/1, 1-5 (нечет)
улица Генова, 10/18-20/16 (чет), 5-11/18 (нечет)
улица Туристов, 6/2-22 (чет), 1-27 (нечет)
микрорайон «Белое-2»: улица Золотистая, 2
СЕВАСТОПОЛЬ
с 9.00 до 17.00
СЕВАСТОПОЛЬ
с 9.00 до 17.00
село Орловка: улица Гагарина, 1-49
село Полюшко: улица Луговая 48-72,45-77; улица Сумская 54-А,30-80,27-77; улица Виноградная 52-76,45-7
село Андреевка: улица Садовая, 24-32,25-31,35-41; улица Центральная, 22
с 9.30 до 15.00
село Орлиное
пер. Дачный 2-б,2-А,4-8,7-а,5-7
улица Высоцкого, 2,6-10,14,18-24,1-Б,1-29,15
улица Гаспринского Исмаила, 6-А,2,6-10,14
улица Тенистая, 26,36,15;41-а,33-35,43-51,55,59
улица Тюкова, 61;1-А
улица Молодежная, 2-Ж/1,2-Ж/3,2-Д,8-А,6-А,2-Б,2-,3;26-А
улица Крымская 2-10,1-13
улица Зеленая 4-10,20,1
улица Полевая 34-44,694,31-43
пер. Далекий с. Орлиное
СТ «Нива», уч. 93
улица Амет-Хана Султана, 2-34,1-27
с 9.30 до 17.00
село Верхнесадовое
улица Севастопольская, 35-А,74
село Первомайское
улица Заря Свободы 34-44,33-А-кв1,33-43
село Вишневое
улица Качинская, 60
с 9.30 до 17.00
поселок Солнечное
улица Андреевская, 22
с 8.00 до 17.00
улица Калюжного 4-А,6-20,1-Б,3-19;25
улица Серафимовича, 17
улица Смоленская, 16,15-21
улица Запорожская, 11
с 8.00 до 16.00
пос. Андреевка: улица Центральная, 49, улица Качинская, 58
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