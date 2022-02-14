В Симферополе и Севастополе 15 февраля частично отключат электричество

Свет отключат из-за ремонта электросетей. Фото: архив "КП"

15 февраля отдельные районы Симферополя и Севастополя на несколько часов останутся без электричества.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

улица Луговая, 16-140 (чет), 22а, 55-91а (нечет), 97, 107-199 (нечет)

улица Хачатряна, 2-58 (чет), 1-45 (нечет)

улица Дальняя, 2-24 (чет), 1-7 (нечет)

улица Овощная, 2-10 (чет), 1-25 (нечет)

улица Тепличная, 1-12

улица Косухина, 4, 16, 1-39 (нечет)

улица Северского, 2-14 (чет), 1-23 (нечет)

улица Ерошенко, 1-11 (нечет)

улица Селиванова, 2-40 (чет)

улица Давыдова, 1, 8, 10

улица И. Козлова, 2/42-4 (чет), 1/44

пер. Пионерский, 14, 16

улица Пушкина, 40/4, 33, 35

улица Маяковского, 1/3-5 (нечет)

улица Пушкина/Маяковского, 35/2

пер. Альпинистов, 2-16 (чет), 1-5 (нечет)

улица Москалева, 34-46 (чет)

улица Проводников, 2-22/14 (чет), 1-11 (нечет)

улица Ухтомского, 2-36 (чет), 1-29 (нечет);

пер. Ухтомского, 2-38 (чет), 1-29 (нечет)

пер. Альпинистов, 2/1, 1-5 (нечет)

улица Генова, 10/18-20/16 (чет), 5-11/18 (нечет)

улица Туристов, 6/2-22 (чет), 1-27 (нечет)

микрорайон «Белое-2»: улица Золотистая, 2

СЕВАСТОПОЛЬ

с 9.00 до 17.00

СЕВАСТОПОЛЬ

с 9.00 до 17.00

село Орловка: улица Гагарина, 1-49

село Полюшко: улица Луговая 48-72,45-77; улица Сумская 54-А,30-80,27-77; улица Виноградная 52-76,45-7

село Андреевка: улица Садовая, 24-32,25-31,35-41; улица Центральная, 22

с 9.30 до 15.00

село Орлиное

пер. Дачный 2-б,2-А,4-8,7-а,5-7

улица Высоцкого, 2,6-10,14,18-24,1-Б,1-29,15

улица Гаспринского Исмаила, 6-А,2,6-10,14

улица Тенистая, 26,36,15;41-а,33-35,43-51,55,59

улица Тюкова, 61;1-А

улица Молодежная, 2-Ж/1,2-Ж/3,2-Д,8-А,6-А,2-Б,2-,3;26-А

улица Крымская 2-10,1-13

улица Зеленая 4-10,20,1

улица Полевая 34-44,694,31-43

пер. Далекий с. Орлиное

СТ «Нива», уч. 93

улица Амет-Хана Султана, 2-34,1-27

с 9.30 до 17.00

село Верхнесадовое

улица Севастопольская, 35-А,74

село Первомайское

улица Заря Свободы 34-44,33-А-кв1,33-43

село Вишневое

улица Качинская, 60

с 9.30 до 17.00

поселок Солнечное

улица Андреевская, 22

с 8.00 до 17.00

улица Калюжного 4-А,6-20,1-Б,3-19;25

улица Серафимовича, 17

улица Смоленская, 16,15-21

улица Запорожская, 11

с 8.00 до 16.00

пос. Андреевка: улица Центральная, 49, улица Качинская, 58

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50